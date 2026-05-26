Klart: Lämnar Barcelona – efter 14 säsonger
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Alexia Putellas har spelat sin sista match för Barcelona.
Klubben meddelar att storstjärnan lämnar Katalonien.
Barcelona kommer bli en rutinerad spelare kort inför nästa säsong. Klubben meddelar att Alexia Putellas lämnar efter 14 säsonger och 507 matcher för den katalanska jätten.
Under sin tid i Barca har Putellas vunnit hela tio La Liga-titlar och fyra Champions League-bucklor, den senaste för bara en dryg vecka sedan efter finalseger mot Lyonnes.
Samtidigt har 32-åringen tilldelades Ballon d’Or vid två tillfällen, 2020 och 2021.
Vad som väntar härnäst för Putellas återstår att se. Hon har sedan tidigare ryktats till London City Lionesses i engelska Super League.
Den här artikeln handlar om: