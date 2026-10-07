Schröder-succé och 16-årigt målvaktslöfte – Falk sätter ord på talangerna

LIDINGÖ. Det har förändrats i både anfallet och försvarsledet hos BK Häcken under året.

Nu ger Jennifer Falk sin syn på tidigare klubblagkamraten Felicia Schröder och sin hälften så gamla målvaktskollega Hanna Karlsson.

– Det är väldigt stort och starkt gjort, säger Falk om den unga målvaktskollegan.

Foto: Bildbyrån

Det har varit ett händelserikt år i BK Häcken. I somras stod det klart att anfallsstjärnan Felicia Schröder lämnade klubben i en historisk övergång till Real Madrid värd över 15 miljoner kronor. Under landslagssamlingen ger målvaktsettan Jennifer Falk sin syn på den tidigare lagkamratens utveckling.

– Det är jättekul att det har gått så bra för henne. Jag är otroligt imponerad. Det är ett stort kliv att ta sig ut i Europa och få en sådan start, säger Jennifer Falk.

På frågan om när det efterlängtade första målet i landslagströjan kommer för Schröder var landslagsmålvakten optimistisk.

– Hon har det i sig, så målen i landslaget kommer att komma.

Foto: Bildbyrån

Det är inte bara i anfallet det har hänt saker i BK Häcken. På den andra sidan av planen har Jennifer Falk fått en hälften så gammal målvaktskollega i form av 16-åriga Hanna Karlsson, som säkrade sitt första A-lagskontrakt i början av året.

När Falk blev utvisad i Champions League-premiären mot Inter kastades 16-åringen in i slutminuterna och ställdes direkt inför en frisparksräddning. I den efterföljande matchen mot Juventus fick hon dessutom spela från start. Att den unga talangen klivit fram och visat upp sig i de stora sammanhangen har imponerat stort på målvaktsettan.

– Hon tar plats, kommunicerar och vågar styra och ställa. Att som 16-åring göra debut i Champions League och kliva in med den pondusen tycker jag är väldigt stort och starkt gjort, berömmer Falk.