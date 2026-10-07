Stjärnan missade träningen – stukade foten inför VM-playoffet

Skadeoro skakar det svenska damlandslaget inför det avgörande VM-playoffet.

Under onsdagens träning saknades stjärnan Smilla Holmberg efter att ha drabbats av en fotskada.

20-åringen tvingas nu köra rehab i stället för att ladda på planen.

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Det råder skadeoro i det svenska damlandslaget inför fredagens viktiga VM-playoff. När laget genomförde sitt pass på Bosön under onsdagen saknades stjärnan Smilla Holmberg.

I stället körde Arsenal-försvararen rehab på hotellet och i gymmet efter att ha drabbats av en skada under tisdagens träning.

– Smilla stukade foten på gårdagens träning och är på hotellet för rehab, återhämtning och behandling. Det väntar vidare undersökning i dag, så får vi se hur det går, säger landslagets Head of Performance, Niklas Egnell.

20-åriga Holmberg har varit en nyckelspelare och ett givet inslag i startelvan sedan Tony Gustavsson tog över som förbundskapten. Högerbacken startade samtliga sex matcher för Sverige under det ordinarie VM-kvalet. I klubblaget Arsenal har det blivit fem tävlingsframträdanden under inledningen av höstsäsongen.

Sverige lyckades inte säkra någon direktplats till mästerskapet och tvingas nu gå den långa vägen via playoff. På torsdagen reser truppen till Litauen för det första mötet i dubbelmötet, med retur på hemmaplan under tisdagen.

Vid seger mot Litauen väntar ett avgörande dubbelmöte mot antingen Tjeckien eller Skottland om en sista plats till Braslien.