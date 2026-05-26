Svenska stjärnorna med på landslagssamlingen: ”För deras skull”

STOCKHOLM. Nathalie Björn och Kosovare Asllani är skadade.

Trots det så kommer stjärnorna vara med på landslagssamlingen.

– Deras närvaro är framför allt för de unga spelarna oerhört viktig. De är duktiga på att lyfta unga spelare, de är duktiga på att skapa självförtroende och mod, säger Tony Gustavsson till FotbollDirekt.

Nathalie Björn och Kosovare Asllani är skadade och inte uttagningsbara till VM-kvalet. Trots att de inte kommer spela så kommer stjärnorna vara med under samlingen. Detta för att de ska få fokusera på annat under rehabperioden.

– För det första så vill vi gärna göra det för deras skull. De är båda inne i en mental rehabiliteringsresa som kan vara tuff och vara berg- och dalbana. Björn har rehabiliterat första veckan i december och Kosse har rehabiliterat ett tag, men är egentligen i början av en väldigt lång resa för att ta sig tillbaka. En del ifrån mental resa berg- och dalbana kan vara att få träffa nära och kära och vara nära ett lag man älskar och den energin och det som damlandslaget står för, att göra saker tillsammans, säger Gustavsson till FotbollDirekt.

Förbundskapten Tony Gustavsson tycker samtidigt att de är viktiga för truppen och kan bidra trots att de inte spelar. Detta blir extra viktigt när det står en VM-plats på spel och truppen är så pass ung och ny.

– Deras närvaro är framför allt för de unga spelarna oerhört viktig. De är duktiga på att lyfta unga spelare, de är duktiga på att skapa självförtroende och mod. De vet vad det handlar om att spela helt avgörande matcher. Min erfarenhet är också att det är inte taktik som kommer avgöra de här matcherna mot Italien och Danmark, utan det är det mentala. Där är de är jätteviktiga i våra förberedelser, avslutar Tony Gustavsson.

