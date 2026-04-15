Supportrarnas kritik mot danska fotbollsförbundet – bryter mot reglerna

Damlandslagets supportergrupp, Soft Hooligans, riktar kritik mot Danska förbundet.

De kritiserar att spelort för VM-kvalet inte är satt, vilket går emot Uefas-regler.

Damlandslagets resa mot VM 2027 fortsätter. På lördag möter ”Blågult” Serbien på Strawberry arena. Men även i juni ska det spelas VM-kval. Då spelas en match mot Italien på Gamla Ullevi, men innan dess är det bortamatch mot Danmark.

Nu har supporterföreningen Soft Hooligans, riktat kritik mot att det danska fotbollsförbundet inte har meddelat spelplats för matchen. De meddelar även att det bryter mot Uefas-regler, då sådant ska vara bestämt 60 dagar innan.

Supporterföreningen skriver följande på sitt Instagram-konto.

”DBU:s agerande i denna fråga är regelvidrigt och anmärkningsvärt. Det danska förbundet saknar uppenbarligen inte förmåga att planera. Till herrarnas Nations League och U21-landslagens EM-kval, som båda inträffar september–november 2026, är samtliga spelplatser beslutade och kommunicerade. Föredömligt!

Vi i Soft Hooligans förväntar oss att DBU snarast beslutar var matchen 5 juni ska spelas och att SvFF riktar skarp kritik mot DBU:s hantering och påtalar detta för UEFA”

Matchen mellan Danmark och Sverige spelas den 5 juni.