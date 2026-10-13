Sverige krossade Litauen igen – klart för VM-playoff final

Sverige är klart för den avgörande playoff-rundan mot VM.

Returen mot Litauen slutade 10–0, och totalt vann Blågult dubbelmötet med 15–0.

Foto: Bildbyrån

Sverige gick in i returen med 5–0 i ryggen och fortsatte att dominera på Strawberry Arena.

Lagkaptenen Nathalie Björn gav Blågult ledningen efter elva minuter, och kort därefter gjorde Stina Blackstenius 2–0. Smilla Holmberg och Hanna Lundkvist byggde på ledningen innan Felicia Schröder gjorde två mål före paus. Därmed har hon fem mål i dubbelmötet.

I andra halvlek gjorde Blackstenius sitt andra mål för kvällen, och den inbytta Amanda Ilestedt nickade in två mål. Mittbacken har därmed gjort tre mål på de två matcherna mot Litauen.

– Hon kanske borde fundera på positionsbyte, sa SVT:s kommentator Chris Härenstam.

I den avgörande playoff-rundan, som spelas den 1 och 5 december, väntar Skottland eller Tjeckien. Där står en VM-biljett på spel.