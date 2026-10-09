Sverige krossade Litauen – Schröder med hattrick

Sverige är ett steg närmare VM.

Första matchen i dubbelmötet slutade 5–0.

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Sverige har kniven mot strupen för att ta sig till VM i Brasilien 2027.

Då visade Felicia Schröder vägen och gjorde sitt första landslagsmål på straff. I andra halvlek kunde hon panga in ytterligare två mål och fick därmed ett hattrick.

– Otroligt skönt och väldigt snällt att jag fick ta straffen, säger Schröder i SVT.

I andra halvlek kunde de inbytta Stina Blackstenius och Amanda Ilestedt få in varsitt mål.

Detta innebär att Sverige leder dubbelmötet med 5–0 inför nästa veckas retur på hemmaplan. Vid seger i dubbelmötet väntar Tjeckien eller Skottland.