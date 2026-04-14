Tony Gustavsson pekar ut superstjärnan: ”I sitt livs form”

Sverige och Danmark möts i ett nordiskt derby under tisdagskvällen.

Då pekar förbundskapen Tony Gustavsson ut den danska storstjärnan, Pernille Harder.

– Hon är hur bra som helst, säger Gustavsson under en presskonferens inför matchen.

Svenska damlandslaget tar under tisdagskvällen emot Danmark i VM-kvalet. Det som står på spel är en plats i VM 2027 som spelas i Brasilien.

Detta nordiska derby mellan Sverige och Danmark har spelats mycket de senaste åren och ”Blågult” har ofta gått vinnande ur de drabbningarna. Men nu har Sverige en svacka, samtidigt som Danmark går som tåget efter att den nya förbundskaptenen har kommit in och satt sin prägel på laget.

Den svenska förbundskapten Tony Gustavsson pekar nu ut den danska superstjärnan, anfallaren Pernille Harder.

– De får ut det bästa av sina bästa spelare. Jag tycker också att de har hittat en skräddarsydd roll för Pernille Harder, som dessutom är i sitt livs form. Hon är hur bra som helst, säger förbundskaptenen i samband med en presskonferens.

”Jag njuter av att spela fotboll”

Harder själv tvivlar på om hon verkligen är i sitt livs form, men erkänner att hon är i ett bra ”flow”.

– Han försöker nog sätta lite förväntningar på mig. Men jag mår bra och är i ett bra ”flow”. Om det är mitt livs form vet jag inte, jag tycker att jag har haft några bra tider i min karriär. Men jag njuter av att spela fotboll, säger hon på pressträffen enligt Fotbollskanalen.

Men hur får man stopp på den danska stjärnan? Enligt Tony Gustavsson behöver det svenska försvaret hålla henne nära sig hela tiden.

– Jag önskar att det var så enkelt att hon bara spelade i en yta, men hon är ju så otroligt rörlig. Då hade man behövt punktmarkera och sedan spela man, man över hela banan, och det kommer vi inte göra, säger han och fortsätter.

– Den som ligger närmast henne i vilken yta hon nu befinner sig i måste vara på tårna och spela tufft mot henne.

Sverige saknar flera rutinerade spelare, inte minst i backlinjen. Sverige har tappat Nathalie Björn, Jonna Andersson och Magdalena Eriksson i försvaret, några tunga pjäser som hade erfarenhet av att stoppa världsstjärnan. Men nu är den ett nytt, ungt försvar som ska stoppa den rutinerade anfallaren.

– Det är en ung backlinje men de har gjort det väldigt bra. Det blir tufft. Sverige är ett bra lag att möta oavsett vilka som spelar, säger Harder.

Matchen mellan Sverige och Danmark har avspark 19:00 på Gamla Ullevi.