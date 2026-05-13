Zecira Musovic mål: ”VM är min nästa stora fotbollsdröm”

Landslagsmålvakten Zecira Musovic är tillbaka mellan stolparna.

Foto: Bildbyrån

Zecira Musovic har gjort comeback efter mammaledigheten och tagit över i Malmö FF:s mål. Hon har även kommit tillbaka i damlandslaget men har ännu inte fått någon speltid där.

Nu drömmer VM-drottningen om att få uppleva ett nytt mästerskap, nämligen VM i Brasilien om ett år.

– VM i Brasilien är min nästa stora fotbollsdröm. Så dit ska vi, och sen ska vi göra ett grymt mästerskap när vi väl är där, säger Zecira Musovic i podcasten Lundh.

Målsättningen är glasklar. Det är guld som gäller för Musovic, en mästerskapsmedalj som hon saknar.

– Alltså, för min del så går jag alltid för guld. Jag vet inte riktigt varför man ska vara med och tävla om man inte vill gå för guld.

Svenska damlandslaget har varit framgångsrika i flera år med flera medaljer i OS och VM. Det tror målvakten beror på vinnarkulturen som finns i laget.

– Jag tycker det är en kultur som har byggts av att vi är ett vinnande gäng, vilket är väldigt spännande, och en kultur bygger man inte över en natt. Att vi har satt den är väldigt positivt, tycker jag.