Uppgifter: Manchester City vill förlänga med Rodri

Real Madrid har intresse för Rodri men har ännu inte agerat.

Nu jobbar Manchester City på att förlänga med honom, det uppger journalisten Matteo Moretto.

Rodri jagas av flera klubbar. Bland annat har Real Madrid visat stort intresse för 29-åringen. Men den spanska klubben har ännu inte agerat trots sitt intresse.

Då kan Manchester City få behålla sin stjärna.

Journalisten Matteo Moretto uppger nu att Manchester City jobbar hårt på att förhandla fram en förlängning med Rodri. City ska enligt uppgifterna vara bredda att påskynda processen för att säkra upp Rodri ännu ett år.