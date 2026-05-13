Asoros lycka efter vännernas VM-besked: ”Spelare som har krigat”

STOCKHOLM. VM-truppen har presenterats.

Djurgårdens Joel Asoro hittar vännerna Jacob Widell Zetterström och Taha Ali i landslaget.

– Kul att det var så många som kom med, säger Dif-yttern till FotbollDirekt.

Under tisdagen presenterade Graham Potter Sveriges trupp till VM i sommar. Bland de 26 spelarna återfinns den tidigare Djurgårdsmålvakten Jacob Widell Zetterström.

Burväktaren spelar för närvarande i den engelska klubben Derby County och efter att hans säsong i Championship var över besökte han sitt gamla lag för att hålla i gång inför VM. Då fick yttern Joel Asoro återförenas med sin gamla lagkamrat

– Det är en gammal vän till mig, kul att se honom och att han har kommit med i VM-truppen så jag är mer än stolt över det. Om du kollar på hans resa och var han kommer ifrån, vad som hände tidigare med hjärnskakningen och så här. Fyra-fem år senare är han med i landslaget. Jag är stolt över honom, säger Asoro.

”JWZ” är tillsammans med Viktor Johansson och Kristoffer Nordfeldt den målvaktstrio som är uttagen i truppen. Asoro hoppas på att den förstnämnda startar i Sveriges premiärmatch mot Tunisien.

– Det får jag hoppas att han gör för att det är en målvakt som skulle skrämma några forwards, definitivt, för han är jävligt stor.

Har ni hunnit utbyta några ord?

– Bara typ: ”tja, hur mår du?” och lite sådana saker. Sedan vill man inte vara den som bara pratar om fotboll för att han är här för att träna och fokusera på sig själv.

”Jag unnar honom det”

Förutom Widell Zetterström är de tidigare Dif-spelarna Jesper Karlström, Lucas Bergvall, Isak Hien och Hjalmar Ekdal uttagna. De två sistnämnda har Asoro spelat med i ”Blåränderna”.

– Kul att det kommer in spelare, gör man det bra så har man en stor chans att komma med och då var det kul att det var så många som kom med, säger han till FotbollDirekt och nämner MFF-stjärnan och barndomsvännen Taha Ali som togs ut i VM-truppen:

– Taha Ali är också en god vän till mig sedan ung ålder. Jag är jätteglad för hans skull, för att det är en spelare som har krigat sig igenom allting. Jag unnar honom det.

Asoro minns tiden innan Ali hamnade i rampljuset och blev en av Malmö FF:s utmärkande spelare.

– Jag kommer ihåg när han jobbade som väktare och den delen. Tider när han inte lirade på så hög nivå. Det är bara att go out and shine. Alla vet vad han sitter på, avslutar 27-åringen.

Joel Asoro har även representerat det svenska landslaget vid två tillfällen under 2023.