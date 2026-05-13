Uppgifter: Brighton vill ha Bazoumana Toure

Bazoumana Toure ryktas att lämna Hoffenheim.

Flera klubbar, bland annat Liverpool ska vara intresserade.

Nu kommer nya uppgifter från Bild om att Brighton är intresserade.

Det gick fort kring Touré, men denna gång har det gått ännu fortare. Foto: Bildbyrån

Den tidigare Hammarby-spelaren Bazoumana Toure står noterad för noterats för 5 mål och 12 assist på 31 matcher i Hoffenheim denna säsong.

Under våren har han ryktats till flera klubbar, bland annat Liverpool. Nu kommer nya uppgifter om att en annan engelsk klubb ska vara intresserade.

Enligt Bild så är Brighton intresserade och har enligt uppgifterna fått in en konkret förfrågan.

Bazoumana Tourés kontrakt med Hoffenheim sträcker sig till 2029.