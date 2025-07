Esme Morgan gör sin första start i ett mästerskap

England ska möta Italien i semifinal i EM.

Då gör England ett byte från start.

Jess Carter, som blev kritiserad för sin insats bänkas i semifinalen. In kommer Washington Spiris, Esme Morgan, in från start. Hon gör där med sin första mästerskapsstart. Morgan har under EM även gjort debut i EM.

Petade Jess Carter fick utså rasism. Något som England och resten av EM-deltagarna har fördömt.