Får frågan om rädslan att sparkas: ”Andra bestämmer”

SOLNA. Efter förra landslagssamlingen sparkades Jon Dahl Tomasson som svensk förbundskapten.

I skuggan av det skämde U21-landslaget ut sig genom att förlora med 6-0 mot Polen.

FotbollDirekt frågar nu Daniel Bäckström om även han var rädd att mista jobbet i oktober.

– Jag går inte runt och tänker på min framtid, det är andra som bestämmer hur det ska bli, säger U21-förbundskaptenen.

Svensk landslagsfotboll hade ingen rolig oktober.

A-landslaget förlorade mot Schweiz och Kosovo, U21-landslaget föll mot Italien och Polen – där den sistnämnda matchen slutade hela 6-0 till polackerna.

Men det blev inte så mycket rubriker om den pinsamma utklassningen, detta eftersom det var mitt i cirkusen kring avskedandet av Jon Dahl Tomasson.

Svenska fotbollsförbundet fick till sist nog efter Kosovo-matchen och sparkade dansken från sin post.

Men Bäckström leder fortsatt U21-landslaget och väntade sig inte att få sparken efter 0-6-nederlaget.

– Jag går inte runt och funderar i de banorna. I stället ville jag så tidigt som möjligt lägga upp en plan för novembersamlingen. Jag går inte runt och tänker på min framtid, det är andra som bestämmer hur det ska bli, säger Bäckström till FotbollDirekt.

Sarg ut kring MFF: ”Svårt att kommentera rykten”

U21-förbundskaptenen var under den allsvenska säsongen 2020 assisterande till Jon Dahl Tomasson i Malmö FF och nu har han ryktats vara en kandidat till att ta över den himmelsblåa klubben i vinter. Han själv är förtegen om uppgifterna.

– Jag har fullt fokus här och nu. Jag vill ta revansch i novembermatcherna (borta mot Nordmakedonien och Armenien) och ta det här året i mål.

Men är det smickrande med MFF?

– Det är svårt att kommentera rykten, jag lägger ingen värdering i det. Jag är fullt motiverad här, det är det viktigaste.

Du har ju känt Jon Dahl Tomasson länge. Hur ser du nu på att han är borta från förbundskaptensjobbet och att Graham Potter kommit in i stället?

– Jag ser jättemycket fram emot att jobba med Graham. Jag känner inte honom sedan tidigare men vet att många, framförallt spelare, som jobbat med Graham talar väldigt gott om honom. Jag ser fram emot att lära känna Graham och fortsätta ha en bra dialog med honom, avslutar Bäckström.