Fotbolls-EM 2025: Spelschema och TV-tider
Den 2 juli drar Fotbolls-EM för damer 2025 igång i Schweiz.
Här hittar du fullständigt spelschema och TV-tider för mästerskapet.
Fotbolls-EM 2025 för damer startar den 2 juli och hålls i Schweiz. Turneringen inkluderar 16 lag som konkurrerar om titeln, med matcher över hela landet från Zürich till Basel. Finalen spelas den 27 juli i Basel. Läs vidare för att få fullständigt spelschema och alla TV-tider.
I FotbollDirekts kompletta guide till EM 2025 kan du läsa allt du behöver veta inför mästerskapet i Schweiz.
Så spelas Fotbolls-EM 2025
Gruppspel
2 juli
- 18:00: Island – Finland, Viaplay
- 21:00: Schweiz – Norge, SVT
3 juli
- 18:00: Belgien – Italien, SVT
- 21:00: Spanien – Portugal, Viaplay
4 juli
- 18:00: Danmark – Sverige, SVT
- 21:00: Tyskland – Polen, Viaplay
5 juli
- 18:00: Wales – Nederländerna, Viaplay
- 21:00: Frankrike – England, SVT
6 juli
- 18:00: Norge – Finland, SVT
- 21:00 Schweiz – Island, Viaplay
7 juli
- 18:00: Spanien – Belgien, Viaplay
- 21:00: Portugal – Italien, SVT
8 juli
- 18:00: Tyskland – Danmark, SVT
- 21:00: Polen – Sverige, Viaplay
9 juli
- 18:00: England – Nederländerna, SVT
- 21:00: Frankrike – Wales, Viaplay
10 juli
- 21:00: Finland – Schweiz, SVT
- 21:00: Norge – Island, SVT
11 juli
- 21:00: Italien – Spanien, Viaplay
- 21:00: Portugal – Belgien, Viaplay
12 juli
- 21:00: Sverige – Tyskland, Viaplay
- 21:00: Polen – Danmark, Viaplay
13 juli
- 21:00: Nederländerna – Frankrike, SVT
- 21:00: England – Wales, SVT
Slutspel
16 juli
- 21:00: Kvartsfinal 1
17 juli
- 21:00: Kvartsfinal 2
18 juli
- 21:00: Kvartsfinal 3
19 juli
- 21:00: Kvartsfinal 4
22 juli
- 21:00: Semifinal 1
23 juli
- 21:00: Semifinal 2
27 juli
- 18:00: Final
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