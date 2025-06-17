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Foto: Alamy

Fotbolls-EM 2025: Spelschema och TV-tider

Fredrik de Ron

Fredrik de Ron

Den 2 juli drar Fotbolls-EM för damer 2025 igång i Schweiz.
Här hittar du fullständigt spelschema och TV-tider för mästerskapet.

Fotbolls-EM 2025 för damer startar den 2 juli och hålls i Schweiz. Turneringen inkluderar 16 lag som konkurrerar om titeln, med matcher över hela landet från Zürich till Basel. Finalen spelas den 27 juli i Basel. Läs vidare för att få fullständigt spelschema och alla TV-tider.

I FotbollDirekts kompletta guide till EM 2025 kan du läsa allt du behöver veta inför mästerskapet i Schweiz.

Så spelas Fotbolls-EM 2025

Gruppspel

2 juli

  • 18:00: Island – Finland, Viaplay
  • 21:00: Schweiz – Norge, SVT

3 juli

  • 18:00: Belgien – Italien, SVT
  • 21:00: Spanien – Portugal, Viaplay

4 juli

  • 18:00: Danmark – Sverige, SVT
  • 21:00: Tyskland – Polen, Viaplay

5 juli

  • 18:00: Wales – Nederländerna, Viaplay
  • 21:00: Frankrike – England, SVT

6 juli

  • 18:00: Norge – Finland, SVT
  • 21:00 Schweiz – Island, Viaplay

7 juli

  • 18:00: Spanien – Belgien, Viaplay
  • 21:00: Portugal – Italien, SVT

8 juli

  • 18:00: Tyskland – Danmark, SVT
  • 21:00: Polen – Sverige, Viaplay

9 juli

  • 18:00: England – Nederländerna, SVT
  • 21:00: Frankrike – Wales, Viaplay

10 juli

  • 21:00: Finland – Schweiz, SVT
  • 21:00: Norge – Island, SVT

11 juli

  • 21:00: Italien – Spanien, Viaplay
  • 21:00: Portugal – Belgien, Viaplay

12 juli

  • 21:00: Sverige – Tyskland, Viaplay
  • 21:00: Polen – Danmark, Viaplay

13 juli

  • 21:00: Nederländerna – Frankrike, SVT
  • 21:00: England – Wales, SVT

Slutspel

16 juli

  • 21:00: Kvartsfinal 1

17 juli

  • 21:00: Kvartsfinal 2

18 juli

  • 21:00: Kvartsfinal 3

19 juli

  • 21:00: Kvartsfinal 4

22 juli

  • 21:00: Semifinal 1

23 juli

  • 21:00: Semifinal 2

27 juli

  • 18:00: Final

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