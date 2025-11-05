JUST NU: Här är U21-truppen
SOLNA. U21-landslaget fortsätter kvalet till EM.
Här är truppen till novembersamlingen.
Kvalet till U21-EM har börjat trögt för svensk del. Sveriges juniorer står på en vinst och tre förluster i kvalspelet så här långt, men i november får U21-killarna nya chanser mot Nordmakedonien och Armenien.
– Vi spelade två matcher, och sammanfattningen är att vi gör två dåliga matcher och också åker därifrån med två, för att tala klarspråk, urusla resultat, säger förbundskapten Daniel Bäckström om oktobersamlingen.
– Ingen tycker att det var tillräckligt bra, fortsätter han.
Under onsdagen presenterade förbundskapten Bäckström sin trupp till U21-landslagets novembersamling.
Då får AIK-försvararen Fredrik Nissen och Häckens anfallare Isak Brusberg chansen för första gången.
Sverige möter Nordmakedonien borta den 13 november och Armenien borta den 18 november.
Landslagstruppen:
- Victor Andersson
- Elis Bishesari
- André Picornell
- Genesis Antwi
- Bleon Kurtulus
- Fredrik Nissen
- Matteo Perez Vinlöf
- Olle Samuelsson
- Hampus Skoglund
- Noah Tolf
- Nils Zätterström
- Lukas Björklund
- Amin Boudri
- Isak Brusberg
- Jardell Kanga
- Narkus Karlsson
- Jonah Kusi-Asare
- Ludwig Malachowski Thorell
- Akieu Njie
- Richie Omorowa
- Marcus Raffery
- Gottfrid Rapp
- Momodou Sonko
