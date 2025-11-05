JUST NU: Här är U21-truppen

SOLNA. U21-landslaget fortsätter kvalet till EM.

Här är truppen till novembersamlingen.

Foto: Bildbyrån

Kvalet till U21-EM har börjat trögt för svensk del. Sveriges juniorer står på en vinst och tre förluster i kvalspelet så här långt, men i november får U21-killarna nya chanser mot Nordmakedonien och Armenien.

– Vi spelade två matcher, och sammanfattningen är att vi gör två dåliga matcher och också åker därifrån med två, för att tala klarspråk, urusla resultat, säger förbundskapten Daniel Bäckström om oktobersamlingen.

– Ingen tycker att det var tillräckligt bra, fortsätter han.

Under onsdagen presenterade förbundskapten Bäckström sin trupp till U21-landslagets novembersamling.

Då får AIK-försvararen Fredrik Nissen och Häckens anfallare Isak Brusberg chansen för första gången.

Sverige möter Nordmakedonien borta den 13 november och Armenien borta den 18 november.

Landslagstruppen: