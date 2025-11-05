Prenumerera

Foto: Bildbyrån

JUST NU: Här är U21-truppen

SOLNA. U21-landslaget fortsätter kvalet till EM.
Här är truppen till novembersamlingen.

250827 Daniel Bäckström, förbundskapten för Sveriges U21-landslag i fotboll, under en presskonferens den 27 augusti 2025 i Stockholm.
Foto: Bildbyrån

Kvalet till U21-EM har börjat trögt för svensk del. Sveriges juniorer står på en vinst och tre förluster i kvalspelet så här långt, men i november får U21-killarna nya chanser mot Nordmakedonien och Armenien.

– Vi spelade två matcher, och sammanfattningen är att vi gör två dåliga matcher och också åker därifrån med två, för att tala klarspråk, urusla resultat, säger förbundskapten Daniel Bäckström om oktobersamlingen.
– Ingen tycker att det var tillräckligt bra, fortsätter han.

Under onsdagen presenterade förbundskapten Bäckström sin trupp till U21-landslagets novembersamling.

Då får AIK-försvararen Fredrik Nissen och Häckens anfallare Isak Brusberg chansen för första gången.

Sverige möter Nordmakedonien borta den 13 november och Armenien borta den 18 november.

Landslagstruppen:

  • Victor Andersson
  • Elis Bishesari
  • André Picornell
  • Genesis Antwi
  • Bleon Kurtulus
  • Fredrik Nissen
  • Matteo Perez Vinlöf
  • Olle Samuelsson
  • Hampus Skoglund
  • Noah Tolf
  • Nils Zätterström
  • Lukas Björklund
  • Amin Boudri
  • Isak Brusberg
  • Jardell Kanga
  • Narkus Karlsson
  • Jonah Kusi-Asare
  • Ludwig Malachowski Thorell
  • Akieu Njie
  • Richie Omorowa
  • Marcus Raffery
  • Gottfrid Rapp
  • Momodou Sonko

