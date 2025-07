Fridolina Rolfö, 31, är osäker till spel i EM 2025.

Nu kommer landslaget med ett positivt besked om stjärnan.

– Hon har kunnat ta sina första högintensiva löpsteg, säger landslagsläkaren Houman Ebrahimi enligt flera medier.

Video Janogy, Wangerheim och Ilestedt efter andra dagen i Cham

Blågul-stjärnan Fridolina Rolfö går en kamp mot klockan efter fotskadan som hon ådrog sig i landskampen mot Danmark i början av juni. 31-åringen är med i den svenska landslagstruppen till EM 2025, men spel i premiären mot Danmark på fredag ser ut att vara orealistiskt.

Rolfö är i rehabträning, och under tisdagens presskonferens i Schweiz meddelade landslagsläkaren Houman Ebrahimi att stegringen pågår som den ska.

– Rehaben sträcker sig två till tre veckor framåt, förkunnar Ebrahimi och att det är en process med många parametrar att väga in, medicinskt och sportsligt, säger Ebrahimi enligt SVT Sport och fortsätter:

– Hon har kunnat ta sina första högintensiva löpsteg, sedan handlar det mycket om varaktighet och kvalitet. Det är under kontrollerande förhållanden just nu. Det är många steg och anpassningar som spelar roll.

Magdalena Eriksson i rehab

Under måndagens träning fick Magdalena Eriksson, 31, lämna träningen i förtid. Enligt Ebrahimi har Bayern München-stjärnan dragits med en överbelastning.

– Hon hade en överbelastning efter matchen i Oslo, så vi har modifierat hennes belastning, säger han enligt Fotbollskanalen.

31-åringen är nu i rehabträning, men landslagets förhoppning är att Eriksson ska vara tillbaka under onsdagens träning.

– Ja, det är vår förhoppning, säger landslagsläkaren enligt Fotbollskanalen.