Peter Gerhardsson: ”Det är en stor sorg”

Peter Gerhardsson talar ut efter uttåget i EM och berättar om sina beslut i kvartsfinalen.

– Jag gillar att fatta beslut, det är inte alltid det blir rätt men jag står för mina beslut, säger Peter Gerhardsson på en pressträff.

Peter Gerhardsson har fått en hel del kritik för matchen mot England. Nu talar han ut om besluten och taktiken under kvartsfinalen.

Under straffläggningen var Jennifer Falk matchens lirare. Hon räddade fyra straffar och sedan skulle hon gå fram och sätta en straff som hon missade. Beslutet att låta en målvakt ta en straff som kunde skickat Sverige till semifinal har kritiserats.



– Jag har sagt förut att aldrig låta en målvakt ta en straff. Hedvig Lindahl fick ta en sista avgörande straff i Algarve cup och så vann vi. Jennifer Falk tränar straffar de senaste dagarna. Hon är tekniskt skicklig. Jennifer Falk är en som kan slå straffar.

Stina Blackstenius blev utbytt med bara några minuter kvar – ett byte som diskuterats eftersom Blackstenius är mål- och straffsäker.

– Stina Blackstenius var en av straffläggarna men medicinska teamet sa att hon hade ont i vaden och det kunde vara en muskelskada och hon gjorde tecken att vilja byta. Jag tänkte byta ut henne för eventuell semifinal för att inte skada Stina. Hanna Bennison var inte tillgänglig för spel, annars är hon en bra straffläggare.

Att byta in Rebecka Blomqvist som inte tog en straff har också lett till kritik, men Gerhardsson hade hoppats på att avgöra innan straffläggningen.



– Vi hade det ganska klart med dem fem som ska slå. Det som hände var att Stina skulle ta den femte men Jennifer Falk fick ta den femte straffen då istället. Jag ville prata med henne och se om hon var beredd att ta den femte straffen. Det var sex minuterar och vi ville sätta in Rebecka med pigga ben och hon har egenskaperna.

18-åriga Smilla Holmberg fick ta den sista avgörande straffen och missade, efter det bröt hon ihop. Det har kritisertas över hela världen att låta en sådan ung spelare ta en avgörande straff.

– Smilla är uttagen för att spela och delta. För mig är det ganska naturligt att man ska ta en straff då. Hon tränade mest straffar och gjorde mest mål på träning. Hon skulle kanske till och med vara en av de första fem. När man träffar människor spelar ålder ingen roll, det handlar om karakät. Smilla visade en karaktär och en styrka och man kan tro på henne. Hon kommer fortsätta få förtroende. Är man med i en trupp måste man kunna sitta på bänken, starta och ta straffar. Om man tänker på ålder kan vi inte ta ut unga spelare, säger han och forstätter:

– Jag gillar att fatta beslut, det är inte alltid det blir rätt men jag står för mina beslut. jag har jättestort förtroende på landslaget och jag behöver kollegor som säger vad dem tycker men det är mitt beslut tillslut. Då få rman står för dem besluten man tar.

Även Bennison fanns på bänken – nu får vi förklaringen.

– Det är inte så självklart att välja straffläggare, det är svårt mentalt och oförutsägbart. Hanna Bennison var inte tillgänglig men det var inget vi berättade.

Det fanns spelare som inte var aktuella att ta en straff men han vill inte nämna några namn.

– Tänk till själva om vilken spelare som inte var aktuell med tanke på dennes historia.

Att åka ut redan i kvartsfinalen var tufft för alla och sägs vara den tuffaste förlusten.

– Det är den absolut tuffaste förlusten på alla år. Vi hade en tro på oss. Jag tycker att vi spelmässigt gör vi vårt bästa mästerskap i dessa fyra matcher. Jag tror aldrig vi har haft sån gruppdynamik som vi har haft under detta mästerskap. Både spelare och ledare har hanterat situationerna på ett fantastiskt sätt. Jag mådde skit efter matchen mot England.

Han fortsätter:

– Alla ville ha mer än uttåg i kvartsfinalen, det är en stor sorg och kommer finna smed men som människa vet man att sorg är något man behandlar. Sedan kommer vi nog ha goda minnen men just nu är det lite för nära.

Han summerar sina år som förbudskapten så här:

– Det har varit en fantastisk resa under dessa åren. De första jag vill tacka är Supporterdelen har varit helt magiskt och fanatiskt. Supportarna gjorde sån inramning och det har varit enormt viktigt för alla att det har ökat. Under ett tillfälle har vi rankats etta i världen. det var lite häftigt. Det började 1973 med en damlandskamp och anledningen till att vi blir etta är för det alla har gjort under alla år. Det finns en sak som var häftigare, att bli utsedda till det populäraste landslaget. Det är alltid spelare som ska lyftas fram och förmedla det, gör spelare till stjärnor och de har åsikter på planen och utanför. Marika har hjälpt mycket i politiska frågorna och att lyfta fram det. När vi blir populärast är det något vi har gjort och det är jag stoltast över.

Framtiden för Peter är oviss efter att han lämnar sin post som förbudskapten nu.

– Jag kommer inte över ett landslag. Jag är svensk och jag vill inte höra ett annat lands nationalsång. Klubblagsfotboll är möjligheten att utveckla spelare. Hag vill passa på att tacka alla klubblags tränare för ett bra samarbete. Jag gillar vardagen med spelare. Nu ska jag landa i det här och försöker läka ihop och sedan ska jag ha semester, umgås med nära och kära och gå p konserter. I nuläget är inget bestämt. Tack för allt, avslutar Peter Gerhardsson.