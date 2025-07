Så bra är Sveriges EM-trupp – betyg på ALLA spelare

EM i Schweiz stundar.

Det svenska damlandslaget reser dit med gulddrömmar.

Här kommer plusbetyg och kommentarer på den svenska EM-truppen.

✔️ Komplett Guide till Fotbolls-EM 2025: Alla grupper, matcher och arenor

Fotbolls-EM i Schweiz är runt hörnet.

Blågult reser dit med gulddrömmar även om vi på förhand kanske främst bör ses som fjärde/femtehandsfavorit.

Inför att mästerskapet drar igång på onsdag (och på fredag för Sveriges del, då premiär mot Danmark väntar i Geneve) kommer FotbollDirekt här med plusbetyg, samt en kortare kommentar om samtliga spelare som Peter Gerhardsson tagit ut i sin trupp.

Betygen är i skalan ett till fem.

Målvakter:

Emma Holmgren

Klubb: Hammarby

Plusbetyg: 2 av 5

Kommentar: Efter ett gäng år utomlands så har Emma Holmgren valt att flytta hem till Sverige och till Hammarby. I form är det en väldigt bra målvakt, men skador och oregelbunden speltid gör att det finns lite frågetecken ifall det skulle bli så att hon kommer till spel i Schweiz.

Jennifer Falk

Klubb: BK Häcken

Plusbetyg: 3 av 5

Kommentar: Jennifer Falk ser ut och lär vara det Peter Gerhardssons val nu när Zećira Mušović är otillgänglig. Det har sett rätt bra ut under de landskamper som hon fått spela under våren, samtidigt så sommarens mästerskap det första som hon går in som klar etta i.

Tove Enblom

Klubb: Vålerengen

Plusbetyg: 2 av 5

Kommentar: Efter den väldans massa säsonger hemma i Sverige valde Tove Enblom att flytta till Norge och Vålerengen häromåret. Där har hon imponerat såväl inhemskt som i Champions League, trots det lär det inte bli några minuter i sommar, men är samtidigt ett stabilt andraval. Fick debutera mot Norge i genrepet.



Försvarare:

Magdalena Eriksson

Klubb: Bayern München

Plusbetyg: 4 av 5

Kommentar: Tillhör och spelar alltjämt för en av Europas bästa klubbar i Bayern München där det blev en inhemsk dubbel i år. Vad gäller personligen för Magda så har dock skador ställt till det lite och formen har varit lite upp och ner. På sina bästa dagar är hon absolut uppe på 5+, så förhoppningsvis är de det som vi får se i sommar.

Nathalie Björn

Klubb: Chelsea

Plusbetyg: 4 av 5

Kommentar: Precis som sin förväntade mittbackskollega så har Nathalie Björn haft en fantastisk klubblagssäsong (inhemsk trippel med Chelsea) och under året som gått har hon tagit stora steg. Prisades i slutet av säsongen som årets spelare enligt spelarna i Chelsea.

Jonna Andersson

Klubb: Linköpings FC

Plusbetyg: 3 av 5

Kommentar: Jonna Anderssons klubblags-vår har inte varit något att hänga i julgranen för vare sig henne eller LFC, men i landslaget har hon visat att hon fortsatt håller stabil nivå och det är även vad jag förväntar mig under sommarens mästerskap.

Hanna Lundkvist

Klubb: San Diego Wave

Plusbetyg: 3 av 5

Kommentar: Valde för ungefär ett och ett halvt år sedan att flytta ifrån Europa och Atletico Madrid för NWSL-klubben San Diego Wave. Har fortsatt ta kliv i USA och bör nog ses som så gott som given i Peter Gerhardssons startelva i sommar.

Linda Sembrant

Klubb: Klubblös

Plusbetyg: 3 av 5

Kommentar: Mittbacksveteranen Linda Sembrant står alltjämt utan klubb inför sommarens mästerskap och ifall det blir någon fortsättning återstår att se. Lär mestadels sitta på bänken, men visade så sent som i Nations League-mötet med Danmark hemma på Strawberry att hon är att räkna med ifall hon behövs.

Smilla Holmberg

Klubb: Hammarby IF

Plusbetyg: 2 av 5

Kommentar: Den unge Hammarby-försvararen har stått för en fantastisk vårsäsong och är kanske det mest spännande namnet som tog plats i Peter Gerhardsson EM-trupp. Samtidigt är det värt att komma ihåg att hon är så gott som oprövad på den här nivån.

Amanda Nildén

Klubb: Tottenham

Plusbetyg: 2 av 5

Kommentar: Hennes Tottenham har haft en kämpig säsong samtidigt som hon själv tagit stora steg sedan flytten från Juventus. Nu i sommar tror jag inte att det blir allt för mycket speltid, men fortsätter Nildén att utvecklas som hon gjort de senaste åren kan vänsterbacksplatsen i landslaget mycket väl nog snart vara hennes.

Amanda Ilestedt

Klubb: Klubblös

Plusbetyg: 3 av 5

Kommentar: Sveriges kanske viktigaste spelare i förra VM då varje fast situation kändes livsfarlig för motståndarna med Ilestedt på planen. Efter ett år av inte allt för mycket spel så är status nu lite osäker och jag tror att hon främst är uttagen som ett offensivt trumfkort ifall vi behöver pressa på sent i matcher.

Mittfältare och anfallare:

Filippa Angeldahl

Klubb: Real Madrid

Plusbetyg: 5 av 5

Kommentar: Ett givet namn i den spanska storklubben Real Madrid och för mig kanske det namn som Peter Gerhardsson skriver upp först när startelvan ska tas fram. Vuxit fram till en otrolig mittfältsmotor de senaste åren och i min mening kan hon mycket väl var Blågults viktigaste spelare.

Julia Zigiotti Olme

Klubb: Bayern München

Plusbetyg: 3 av 5

Kommentar: Varit lite in och ut ur Bayern Münchens startelva den här säsongen och lite samma känsla har jag inför den stundande EM-samlingen. Kan mycket väl vara så att Zigiotti Olme startar mot Danmark, för att sedan inleda på bänken i de två avslutande gruppspelsmatcherna, eller tvärtom.

Kosovare Asllani

Klubb: London City Lionesses

Plusbetyg: 3 av 5

Kommentar: Gjorde ett oväntat klubbval förra sommaren då hon flyttade till engelska London City Lionesses i andradivisionen. Under säsongen som gått har hon varit starkt bidragande till klubbens uppflyttning och även om hon börjar bli äldre har hon en viktig plats i landslaget.

Hanna Bennison

Klubb: Juventus

Plusbetyg: 3 av 5

Kommentar: Efter att inte riktigt fått det att lossna i Everton så har hon börjat hitta mer och mer rätt i Juventus. Vad gäller speltid i sommar tror jag det står mellan Bennison och Zigiotti Olme om den sista mittfältsplatsen, framöver tror jag dock den forna supertalangen kommer lägga beslag på den platsen, framförallt om hon fortsätter utvecklas som hon gjort i år.

Sofia Jakobsson

Klubb: London City Lionesses

Plusbetyg: 2 av 5

Kommentar: Precis som Kosovare Asllani valde hon att gå till London City Lionesses inför årets säsong och även Jakobsson har varit bidragande till att man löste uppflyttning. Samtidigt börjar hon bli till åren och jag tror inte att hon kommer vara mer än en inhoppare i Schweiz.

Lina Hurtig

Klubb: Fiorentina

Plusbetyg: 3 av 5

Kommentar: Status och formen på Lina Hurtig är otroligt svårbedömd. Knappt några minuter alls i klubblaget den gångna säsongen, samtidigt kom hon in mot Danmark i Nations League och stod för ett drömmål. Bör nog ses som lite av en EM-joker för Blågult och den rollen tror jag kan passa perfekt.

Madelen Janogy

Klubb: Fiorentina

Plusbetyg: 3 av 5

Kommentar: En produktiv säsong vad gäller poäng personligen även fast det ”bara” blev en fjärdeplats för hennes Fiorentina i Serie A. Huruvida Rolfö kommer till spel eller inte i Schweiz tror jag blir väldigt avgörande för Janogys roll under EM, för är det så att Barcelona-stjärnan inte håller så är Janogy min ersättare.

Fridolina Rolfö

Klubb: FC Barcelona

Plusbetyg: 5 av 5

Kommentar: Sveriges kanske i särklass största stjärna sett till meriter och klubbtillhörighet. På sin dag kan hon på egen hand avgöra mot i stort sett vilket motstånd som helst, det har hon verkligen visat i klubblaget och det är något vi skulle behöva lite mer av i Blågult för att det ska bli en riktigt rolig sommar. Återstår att se om hon kommer till spel, men finns den minsta lilla chansen att hon kan spela så ska hon med till Schweiz, enbart på grund av X-faktor.

Stina Blackstenius

Klubb: Arsenal

Plusbetyg: 4 av 5

Kommentar: För bara kanske ett par månader sedan så hade Stina Blackstenius betyg nog varit lägre, men efter första landslagshattricket mot Danmark och det avgörande målet i Champions League-finalen mot FC Barcelona så har vi en anfallare som går in i sommarens EM-slutspel i sitt livs form.

Ellen Wangerheim

Klubb: Hammarby

Plusbetyg: 2 av 5

Kommentar: Otrolig succé även denna vår i Hammarby och vore på många sätt oväntat ifall hon blir kvar i Stockholmsklubben efter sommaren. Har själv sagt att hon inte åker med till EM för att ”se och lära” men jag har ändå svårt att se att hon kommer att få mycket mer än inhopp.

Johanna Rytting Kaneryd

Klubb: Chelsea

Plusbetyg: 4 av 5

Kommentar: Den spelaren av alla som fått 4+ som nog är närmast högst betyg, men för att nå den absolut högsta nivån krävs fler poäng i protokollet, såväl i landslaget som i klubblag. På sin dag en fantastisk spelare och ett otroligt hot en mot en, samtidigt gäller att något händer när hon väl tar sig förbi.

Rebecka Blomqvist

Klubb: Eintracht Frankfurt

Plusbetyg: 3 av 5

Kommentar: Speltiden i Wolfsburg har begränsad efter att svensken kommit tillbaka från sin korsbandsskada och efter sommarens EM-slutspel börjar hon om på ny kula i Eintracht Frankfurt. Mästerskapet som stundar kommer nog dock lite för tidigt för att Blomqvist ska kunna vara en av de stora stjärnorna, men positiv påverkan från bänken har hon visat förr att hon kan bidra med.

***