Spanska stjärnan efter finalförlusten: ”Är i chock”

Spanien förlorade på straffar mot England i EM-finalen.

En av spanskorna som missade sin straff var Aitana Bonmati.

– Jag vill be om ursäkt för att jag missade min straff, säger hon till RTVE.

Aitana Bonmati och Spanien fick nöja sig med en silvermedalj i sommarens EM. Trots att den spanska stjärnan blev utsedd till turneringens bästa spelare – fanns det inte mycket att glädjas över.

– Jag vill be om ursäkt för att jag missade min straff, jag kunde bara inte sätta den. Jag gratulerar motståndarna. Jag tycker vi gjorde en bra match och spelmässigt var vi bättre, vi skapade fler chanser. Men ibland räcker det inte i fotboll, säger hon till RTVE och fortsätter:

– Jag är i chock, känner knappt några känslor just nu. Jag är helt tom. Vi har varit här i många dagar, och det känns grymt att allt avgörs på straffar – det var ju vårt mål att vinna. Just nu mår jag riktigt dåligt. Det kommer ta några dagar att smälta det här.

Matchen slutade 1–1 efter ordinarie tid och förlängning. England vann sedan med 3–1 i straffar.