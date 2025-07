Sverige vinner gruppen – körde över Tyskland

Sverige vinner gruppen efter storseger mot Tyskland.

Det var en intensiv och händelserik tillställning som slutade 4-1 till Sverige.



Sverige vinner grupp C efter vinst mot Tyskland. Båda lagen är dock sedan tidigare vidare till kvartsfinal.



Det var en händelserik match som tyskarna inledde betydligt starkare. De kom ut piggt och tog ledningen tidigt genom Jule Brant.



Sverige skulle dock svara upp tidigt och kom in i matchen efter underläget.



12 minuter in i matchen kvitterade Sverige efter mål av Stina Blackstenius som löpte sig fri och kunde placera in 1-1 målet.



I den 25:e minuten tog Smilla Holmberg fart längs kanten, drev in i straffområdet och efter ett motlägg studsade bollen in bakom den tyska målvakten och det var 2–1 till Sverige.



Efter ledningsmålet tog Sverige över halvleken helt och Tyskland hade svårt att komma till samma lägen som inledningsvis.



Olyckligt för tyskarna fick det efter dryga halvtimmen rött kort efter en solklar handssituation i straffområdet. Wamser visades ut och Sverige fick straff. Fram klev Fridolina Rolfö som säkert satte 3-1 i det som var hennes 100:e landskamp.



Den andra halvleken var betydligt lugnare och mer stabil.



Med tio minuter kvar av ordinarie tid skickade Janogy in bollen till Rytting Kaneryd som enkelt la ned den till Hurtig som tryckte in 4-1 till Sverige.



Imorgon (söndag) får vi se vilka Sverige får möta i kvartsfinal. Men det blir Frankrike, England eller Nederländerna. Klart är att den spelas den 17:e juli.



