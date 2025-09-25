Prenumerera

Foto: Alamy

Uppgifter: Uefa kallar till möte – kan utesluta Israel

Uefa överväger att utesluta Israel från europeisk fotboll.
Enligt The Times har organisationen kallat till ett möte i nästa vecka för att diskutera frågan.
En majoritet ska vara för att stänga av landet.

En FN-kommision har slagit fast att Israel begår folkmord i Gaza, och FN har nyligen uppmanat både Fifa och Uefa att stänga av landet från internationell fotboll.

Nu rapporterar The Times att Uefa har kallat till ett möte i nästa vecka för att diskutera huruvida Israel ska få fortsätta delta i europeisk fotboll. En majoritet av medlemmarna i Uefas exekutivkommitté rapporteras samtidigt vara för att Israel portas.

Rom, Italien. 26 aug, 2025. Hundratals medborgare samlas framför Pantheon för en manifestation i solidaritet med palestinierna, där de kräver ett omedelbart stopp på folkmordet och att det israeliska fotbollslandslaget ska förbjudas att spela mot det italienska landslaget och från att delta i nästa VM.
Demonstration i Italien för att utesluta Israel. Foto: Alamy

Skulle det bli ett uteslutande av nationen skulle det i sin tur sätta press på Fifa att porta Israel från all internationell fotboll. Det återstår ännu att se hur Fifa ställer sig till frågan.

