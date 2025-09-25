Uppgifter: Uefa kallar till möte – kan utesluta Israel
Uefa överväger att utesluta Israel från europeisk fotboll.
Enligt The Times har organisationen kallat till ett möte i nästa vecka för att diskutera frågan.
En majoritet ska vara för att stänga av landet.
En FN-kommision har slagit fast att Israel begår folkmord i Gaza, och FN har nyligen uppmanat både Fifa och Uefa att stänga av landet från internationell fotboll.
Nu rapporterar The Times att Uefa har kallat till ett möte i nästa vecka för att diskutera huruvida Israel ska få fortsätta delta i europeisk fotboll. En majoritet av medlemmarna i Uefas exekutivkommitté rapporteras samtidigt vara för att Israel portas.
Skulle det bli ett uteslutande av nationen skulle det i sin tur sätta press på Fifa att porta Israel från all internationell fotboll. Det återstår ännu att se hur Fifa ställer sig till frågan.
