Uppgifter: Uefa kallar till möte – kan utesluta Israel

Uefa överväger att utesluta Israel från europeisk fotboll.

Enligt The Times har organisationen kallat till ett möte i nästa vecka för att diskutera frågan.

En majoritet ska vara för att stänga av landet.

En FN-kommision har slagit fast att Israel begår folkmord i Gaza, och FN har nyligen uppmanat både Fifa och Uefa att stänga av landet från internationell fotboll.

Nu rapporterar The Times att Uefa har kallat till ett möte i nästa vecka för att diskutera huruvida Israel ska få fortsätta delta i europeisk fotboll. En majoritet av medlemmarna i Uefas exekutivkommitté rapporteras samtidigt vara för att Israel portas.

Demonstration i Italien för att utesluta Israel. Foto: Alamy

Skulle det bli ett uteslutande av nationen skulle det i sin tur sätta press på Fifa att porta Israel från all internationell fotboll. Det återstår ännu att se hur Fifa ställer sig till frågan.