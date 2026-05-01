JUST NU: Schröder sköt historisk titel till Häcken

BK Häcken är Europa Cup-mästare.

Detta efter att ha besegrat Hammarby med totalt 4–2.



Foto: Bildbyrån

I det första mötet av Europa Cup-finalen var det BK Häcken som vann med 1–0 mot Hammarby i Stockholm. Under fredagen ställdes de mot varandra i den avgörande finalreturen på Nordic Wellness Arena på Hisingen.

Hemmalaget fick en drömstart. Felicia Schröder hittade nätet efter knappt sju minuter och det slutade inte där. Kort senare hittade Anna Anvegård fram till Schröder som utökade till 2–0 i matchen.

Hammarby jagade en reducering för att ha en chans att ta sig tillbaka och i den 26:e minuten gjorde Svea Rehnberg 2–1.

I slutet av den första halvleken ropade Bajen på straff efter att Elin Sørum gått i backen i Häckens straffområde. Domaren valde att inte blåsa i Hammarbys favör.

Bajen fick en smakstart på den andra akten. Sørum nådde högst på en hörna och nickade in 2–2. Samtidigt som bortalaget fick vind i seglen var det Häcken som gjorde nästa mål. Anvegård spelade återigen fram till Schröder som gjorde sitt tredje i matchen.

Matchen slutade 4–2 till Häcken som blir historiska mästare i den första upplagan av Europa Cup.

Startelvor:

BK Häcken: Birkisdottir – Östlund, Luik, Sandbech, Selerud – Tindell, Sanvig – Anvegård – Akgün, Schröder, Jusu Bah.

Hammarby: Loeck – Carlsson, Bragstad, Arnardottir – Reidy, Koivisto, Joramo, Lennartsson – Sørum, Rehnberg, Hasund.