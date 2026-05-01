Daniel Svensson har blivit en viktig kugge i Borussia Dortmund.

Nu har intresset för svensken ökat från Premier League och Serie A.

Det rapporterar sajten Fussballdaten.

Tidigare i april rapporterades det om att Borussia Dortmund vill belöna Daniel Svensson med ett nytt lukrativt kontrakt. Hans nuvarande avtal sträcker sig till 2029.

Nu rapporterar den tyska sajten att det kan bli aktuellt med en försäljning av den svenske ytterbacken, trots att han är uppskattad i klubben.

Sajten uppger att Premier League-klubbarna Liverpool, Arsenal och Leeds följer Svensson. Samtidigt ska det finnas intresse från Serie A-klubbarna Inter, Milan och Atalanta.

Kräver jättesumma

Även om en försäljning av Svensson kan ske, krävs det en stor summa pengar. Dortmund sägs vara villiga att släppa 24-åringen för 35 miljoner euro, vilket motsvarar 378 miljoner kronor. Priset kan samtidigt stiga till 40-45 miljoner euro, eller 432-486 miljoner kronor.

Svensson noteras för fyra mål och två assist på 43 matcher den här säsongen.