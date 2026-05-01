Häcken-tränarens lycka: ”Lever i en dröm”

GÖTEBORG. Elena Sadiku tog över BK Häcken inför säsongen.

Nu har hon tillsammans med laget tagit en historisk Europa Cup-titel.

– Det är en sådan stolthet och en sådan jäkla god känsla, säger tränaren efter matchen.

Foto: Bildbyrån

Europa Cup-finalen slutade totalt 4–2 till BK Häcken.

Göteborgsklubbens huvudtränare Elena Sadiku var euforisk efter den historiska titeln.

– Det har svängt. Jag har gråtit, jag har varit lycklig, det känns bara som att man lever i en dröm nu, om jag ska vara helt ärlig. Det är en sådan stolthet och en sådan jäkla god känsla, säger Sadiku efter matchen.

Det avgörande finalmötet blev en svängig historia där Häcken först tog en 2–0-ledning. Sedan svarade Baje med att kvittera till 2–2 innan Schröder säkrade titeln med sitt tredje mål i matchen

– Hur vi börjar matchen, det är jag sjukt stolt över, framförallt mentaliteten när matchen går. När de gör 2–2, att de ändå lyfter upp sig och tänker: det här är vår match. Fantastiskt kul att ha skrivit historia med Häcken, med laget och alla som jobbar i Häcken. Det här vill jag verkligen fira med alla i klubben, förklarar Häcken-tränaren som knappt minns ögonblicket vid slutsignal:

– Jag vet inte vad jag gjorde om jag ska vara helt ärlig. Jag tog (Helena) Sampaio på ryggen och tog henne till klungan, det var det jag kommer ihåg.

Sadiku utlovar firande – trots att det är damallsvensk match redan på onsdag.

– Vi får se hur det slutar men lite firande blir det nog. Men vi har match på onsdag så det blir inte för mycket, det kan jag lova.