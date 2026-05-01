Felicia Schröder skyttedrottning i Europa Cup

BK Häcken slog Hammarby i finalmötet av Europa Cup med totalt 4–2. Alla häckens mål gjordes av anfallsstjärnan Felicia Schröder.

Förutom en historiskt cuptitel blev Schröder skyttedrottning i den nya turneringen. 19-åringen gjorde totalt åtta mål.

– Det är helt otroligt. Jag vet inte om man hör men det är ett så fint stöd vi har här också. Väldigt skönt att vi får avsluta på hemmaplan. Så fint stöd vi ha här idag, nästan fullsatt så blir det som den tolfte spelaren, sa Schröder i Sportbladets sändning efter titelsegern.

Bakom Schröder landade Anderlechts Mickaella Cardia på fem mål i skytteligan.