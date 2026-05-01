Mourinhos svar på Real Madrid-ryktet: ”Kan garantera det”

Jose Mourinho har kopplats ihop med Real Madrid.

Nu svarar den portugisiske tränaren på uppgifterna.

– Ingen från Real Madrid har pratat med mig, säger han enligt Marca.

Real Madrid letar efter en ny huvudtränare sedan Xabi Alonso sparkades i vintras. Alvaro Arbeloa har varit tillfällig tränare och nyligen har José Mourinho nämnts som en potentiell ersättare.

Nu svarar Benfica-tränaren på ryktena.

– Nej, ingen från Real Madrid har pratat med mig, jag kan garantera det. Jag har varit inom fotbollen i alltför många år, precis som man har varit inom journalistiken, och vi är vana vid sådana här saker, men inget från Real Madrid, säger Mourinho enligt tidningen Marca.

63-åringen är tydlig med att han inte tänker på någon flytt från Benfica i sommar.

– Jag har ett år kvar på mitt kontrakt med Benfica, och det är allt.

Mourinho har tidigare basat över Real Madrid mellan 2010 och 2013.