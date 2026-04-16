Beskedet: Utsiktens BK får behålla segern – anmälan avslås

Jönköping Södra skickade in en anmälan efter premiärförlusten mot Utsikten.

Nu kommer beskedet: Resultatet ändras inte – segern står fast för Utsikten.

Premiärmötet i Ettan Södra slutade 2–1 till Utsiktens BK borta mot Jönköping Södra. Efter matchen protesterade hemmalaget mot att Utsikten gjort ett otillåtet sjätte byte via ett så kallat hjärnskakningsbyte.

Nu har Svenska Fotbollförbundets tävlingsnämnd avslagit anmälan. Skälet är att den extra spelaren endast deltog under slutminuterna och inte anses ha påverkat matchens utgång.



”Trots att Utsiktens BK vid det fjärde bytestillfället tillåtits överskrida såväl antalet tillåtna bytestillfällen som antalet ersättare, fäster Tävlingsnämnden vikt vid att den aktuella spelaren endast vistades på planen under en mycket begränsad tid innan matchen avslutades”, skriver man enligt Fotbollskanalen.

J-Södra har möjlighet att överklaga beslutet senast 30 april.