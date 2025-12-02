FC Köpenhamn blir delägare i FC Rosengård 1917
FC Rosengårds medlemmar har sagt sitt.
Den svenska Ettan-klubben kommer att bolagiseras.
Då blir FC Köpenhamn delägare, meddelar FCK.
Under tisdagen bestämde FC Rosengård 1917 att de kommer att bolagiseras. Herrlaget som spelar i division ett kommer att bli ägda till 49 procent av Parken Sport & Entertainment.
Parken Sport & Entertainment är FC Köpenhamns ägare, och kommer att starta ett aktiebolag tillsammans med Rosengårds sponsor Danir. Detta bolag kommer sedermera att bli delägare i Ettan-klubben.
– Både Danmark och Sverige är små länder med små ligor, och tillsammans är vi starkare. Det finns många synergier i våra partnerklubbar som förenar oss över gränserna, säger FCK:s vd Jacob Lauesen.
Det är fortfarande upp till Svenska Fotbollförbundet att godkänna bolagiseringen.
