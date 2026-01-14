Förbundets besked: Godkänner FCK-ägande av Rosengård

Svenska fotbollförbundet har sagt sitt.

Danska FC Köpenhamn tillåts bli delägare i FC Rosengård.

– Det betyder att vi kan komma igång med att bygga våra nya organisationer, säger ordförande Håkan Wifvesson i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Efter en tids spekulationer stod det i början av december klart att medlemmarna i FC Rosengårds herrlag (FC Rosengård 1917) hade röstat ja till en bolagisering, vilket i sin tur innebar att den danska storklubben FC Köpenhamn tillåts köpa sig in i Rosengård som delägare.

Sedan dess har beslutet om bolagisering varit hos Svenska fotbollförbundet (SvFF). I dag, onsdag, har ett besked kommit i frågan, och SvFF godkänner Rosengårds bolagisering. Därmed står det klart att FCK:s ägare, Parken Sport & Entertainment, tillsammans med Rosengårds största sponsor, Danir, kommer att etablera ett gemensamt ägande av FC Rosengård.

– Vi är mycket glada att ha fått det formella beskedet i dag. Det betyder att vi kan komma igång med att bygga våra nya organisationer, säger Håkan Wifvesson, ordförande i både damlaget FC Rosengård och FC Rosengård 1917 i ett uttalande.

”Ambitionen är att lyfta FC Rosengård 1917:s herrlag till högsta möjliga nivå och att i den processen utveckla flera duktiga, unga spelare.”, står att läsa i Rosengårds uttalande.

FC Rosengårds herrlag spelar i ettan södra.