Den tidigare Djurgårdskaptenen Haris Radetinac slog till mot Kristanstad.

Då blev 40-åringen den tredje äldsta målskytten i ettan – någonsin.

Foto: Bildbyrån

Det var i söndags som den rutinerade ex-allsvenska spelaren Haris Radetinac blev stor hjälte för Åtvidabergs FF i ettan södra. Veteranen slog till efter bara tio minuter och sköt ”Åtvid” upp i ledning mot gästande Kristanstad. Det var Radetinac första mål för den klassiska klubben sedan hans återkomst i fjol.

Halvvägs in i den andra halvleken kom nästa fullträff för den 40-åriga profilen och succén var ett faktum. De dubbla målen tog Åtvidaberg till en 2–1-seger hemma mot Kristanstad.

Veteranen Haris Radetinac slog till både i första och andra halvlek inför de 1086 åskådarna på Kopparvallen. — Ettanfotboll (@Ettanfotboll) April 20, 2026

Målen betydde dessutom att Haris Radetinac skrev in sig i historieböckerna. Med sina 40 år, fem månader och 22 dagar blev ex-Djurgårdaren den tredje äldsta målskytten i ettan genom tiderna, enbart överträffad av Christer Mattiassson, numera assisterande tränare för Djurgården, och Jonas Henriksson.

Äldsta målskyttarna i ettan:

Spelare Klubb Ålder Christer Mattiasson Valsta Syrianska IK 43 år, 19 dagar Jonas Henriksson Grebbestads IF 41 år, åtta månader, tio dagar Haris Radetinac Åtvidabergs FF 40 år, fem månader, 22 dagar Erkan Zengin IFK Haninge 40 år, en månad, 14 dagar

Haris Radetinac representerade Åtvidaberg mellan 2007 och 2012 och gjorde totalt 125 matcher för klubben innan han lämnade för Mjällby AIF. Mellan 2013 och 2025 gjorde 40-åringen 306 matcher, 31 mål och 45 assist för Djurgården.

Han var med och vann svenska cupen 2018 och allsvenskan 2019.