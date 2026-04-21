Haris Radetinac tredje äldst – någonsin
Den tidigare Djurgårdskaptenen Haris Radetinac slog till mot Kristanstad.
Då blev 40-åringen den tredje äldsta målskytten i ettan – någonsin.
Det var i söndags som den rutinerade ex-allsvenska spelaren Haris Radetinac blev stor hjälte för Åtvidabergs FF i ettan södra. Veteranen slog till efter bara tio minuter och sköt ”Åtvid” upp i ledning mot gästande Kristanstad. Det var Radetinac första mål för den klassiska klubben sedan hans återkomst i fjol.
Halvvägs in i den andra halvleken kom nästa fullträff för den 40-åriga profilen och succén var ett faktum. De dubbla målen tog Åtvidaberg till en 2–1-seger hemma mot Kristanstad.
Målen betydde dessutom att Haris Radetinac skrev in sig i historieböckerna. Med sina 40 år, fem månader och 22 dagar blev ex-Djurgårdaren den tredje äldsta målskytten i ettan genom tiderna, enbart överträffad av Christer Mattiassson, numera assisterande tränare för Djurgården, och Jonas Henriksson.
Äldsta målskyttarna i ettan:
|Spelare
|Klubb
|Ålder
|Christer Mattiasson
|Valsta Syrianska IK
|43 år, 19 dagar
|Jonas Henriksson
|Grebbestads IF
|41 år, åtta månader, tio dagar
|Haris Radetinac
|Åtvidabergs FF
|40 år, fem månader, 22 dagar
|Erkan Zengin
|IFK Haninge
|40 år, en månad, 14 dagar
Haris Radetinac representerade Åtvidaberg mellan 2007 och 2012 och gjorde totalt 125 matcher för klubben innan han lämnade för Mjällby AIF. Mellan 2013 och 2025 gjorde 40-åringen 306 matcher, 31 mål och 45 assist för Djurgården.
Han var med och vann svenska cupen 2018 och allsvenskan 2019.
