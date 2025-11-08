HTFF kan ta efterlängtade steget: ”Bara positiva saker”

ÅRSTA. Hammarbys talanglag kan snart hålla till i superettan.

HTFF är en match från uppflyttning, men är beroende av en match på annat håll.

– Jag ser bara positiva saker med det om man skulle ta steget upp, säger A-lagstränaren Kim Hellberg.

Foto: Bildbyrån

Efter sex säsonger i division 1 kan Hammarbys talanglag, HTFF, ta ett viktigt steg i helgen. Med en match kvar av serien ligger laget på en andraplats i tabellen, en poäng bakom ettan Nordic United, och har redan säkrat minst kvalspel till superettan.

Om HTFF vinner borta mot tabellfyran Karlstad, samtidigt som Södertälje-laget Nordic tappar poäng mot Arlanda är Hammarbys talangklubb klart för superettan 2026.

Oavsett om det blir uppflyttning eller inte för föreningen, som finns till för att slussa spelare upp till klubbens A-lag, ser det dock inte ut att påverka A-lagstränaren Kim Hellbergs jobb i någon vidare utsträckning.

– Nej, inte just nu i alla fall. Sedan får vi se om de spelare i superettan nästa år och hur det kommer att påverka. Det är klart att det medför vissa saker. Nu har många spelare kunnat träna med oss (A-laget), ibland dagen före HTFF-matcher. Det kan vara svårt (om HTFF spelar i superettan, reds. anm.). Det är vissa sådana planeringsgrejer som kan bli skillnad om de spelar i division 1 eller i superettan, säger han till FotbollDirekt.

Ser du det som något positivt om HTFF går upp i superettan?

– Absolut!

För att?

– Det blir ännu tuffare motstånd, bättre matcher, och jag ser ingen anledning till att inte gå upp. Jag ser bara positiva saker med det om man skulle ta steget upp. Det värsta som skulle kunna hända är att man hamnar i division 1 igen helt enkelt. Det är inte värre än så.

Hammarby TFF gästar Karlstad klockan 15:00 under söndagen.