Gefle säkrar kontraktet i Ettan

De slutade på kvalplats i Ettan Norra – och ställdes mot Falu BS från division två.

Nu har Gefle IF säkrat kontraktet i Sveriges tredje bästa serie.

Detta efter att man vunnit med 3-0 över båda mötena.

Foto: Bildbyrån

Efter en tuff säsong i Ettan Norra slutade Gefle IF, med 16 allsvenska säsonger, på kvalplats.

Väl där ställdes man mot Falu BS som kommit tvåa i division två norra Svealand.

I den första kvalmatchen, som spelades i Dalarna, vann gästande Gefle med 1-0. När dubbelmötet idag vände till Gavlevallen hade således hemmalaget en fördel.

Den skulle man dock inte behöva då man gjorde ett mål i vardera halvlek och således säkrade spel i Ettan Norra även nästa år.