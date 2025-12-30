Klart: Björgolfsson lämnar Umeå – bryter avtalet

Eythor Björgolfsson lämnar Umeå FC.

Anfallaren bryter sitt kontrakt och följer inte med klubben ner till ettan norra.



Efter en tung säsong där Umeå FC slutade sist i superettan står det klart att Eythor Björgolfsson lämnar klubben. Norrmannen anslöt inför 2025 och blev en av lagets ljuspunkter med 15 mål på 29 matcher.

Björgolfsson har valt att utnyttja en klausul i sitt kontrakt som gav honom rätt att bryta avtalet om klubben skulle åka ur Superettan.



Umeå FC bekräftar beslutet på sin hemsida och tackar forwarden för hans insatser.

– Vi tackar Eythor för hans insatser i Umeå FC och önskar honom all lycka framöver, skriver klubben.