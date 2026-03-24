Klart: Carlsson lämnar Sandviken för klubb i Ettan Södra

Pontus Carlsson lämnar Sandvikens IF.

Den offensive yttern klar för spel i Hässleholms IF.

Det står nu klart att Pontus Carlsson byter klubb. Efter en säsong i superettan med Sandvikens IF fortsätter 21-åringen karriären i Hässleholms IF i Ettan Södra.

Carlsson, som inledde sin seniorkarriär i Halmstads BK och debuterade i allsvenskan 2023, har även varit utlånad till Falkenbergs FF i jakten på mer speltid.

Inför säsongen 2025 anslöt han till Sandvikens IF, där han fick regelbundet med speltid och värdefull erfarenhet på seniornivå. Totalt noterades han för 21 matcher i Superettan, varav nio från start, samt tre assist.

Nu är klubbarna överens om en övergång och Carlsson tar nästa steg i karriären i Hässleholms IF.

– Jag vill säga att det har varit en ära att få spela i den rödvita tröjan och att få spela framför Västra Flanken, säger han till Sandvikens hemsida.