Nytt klubbmärke för Rosengård: ”Symboliserar partnerskap med FCK”

FC Rosengård har denna tisdag offentliggjort ett nytt klubbmärke.

Det nya märket ska symbolisera partnerskapet med FC Köpenhamn.

– Vi är otroligt glada över detta klubbmärke som verkligen symboliserar starten på denna nya spännande resa vi har gett oss in på, säger ordförande Håkan Wifvesson.

Foto: Bildbyrån/ Skärmbild från Instagram.

Under vintern har det varit mycket skriverier om FC Rosengård.

Den danska storklubben FC Köpenhamn har köpt in sig i klubben och nu står det klart att klubben byter klubbmärke, bytet ska symbolisera partnerskapet.

– Vi är otroligt glada över detta klubbmärke som verkligen symboliserar starten på denna nya spännande resa vi har gett oss in på och samtidigt tar med sig namn och historik in i framtiden, säger ordförande Håkan Wifvesson.

”Klubbmärket har tagits fram för att symbolisera det nya samarbetet mellan FC Rosengård 1917 och partnerklubben FC Köpenhamn och är en modern version som speglar samtiden och den yngre publik som till stor del finns i Rosengård.

Förutom klubbmärket, som består av bokstäverna FCR, kommer versioner med siffrorna 1917 och skölden från det tidigare klubbmärket att användas. Färgerna vit och blå var tidigt givna eftersom de finns både i rötterna hos MBI och hos FC Köpenhamn. Den röda färgen som de senaste åren var en bärande del av klubbmärket kommer dock att återfinnas på olika sätt i verksamheten som en symbol för den delen av föreningens historia”, skriver klubben via sin hemsida.

Rosengårds herrlag kommer att använda det nya klubbmärket redan till seriepremiären, damlaget påverkas dock inte av detta byte.