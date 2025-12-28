Officiellt: Ayari lämnar BK Olympic

BK Olympic tappar en viktig spelare.

Amir Ayari, förra årets lagkapten, lämnar klubben.



Amir Ayari har varit en bärande kraft i BK Olympic under de senaste åren och bar lagbindeln under den gångna säsongen. Nu bekräftar klubben att 24-åringen lämnar föreningen, vilket meddelades via ett inlägg på Instagram.

Redan inför säsongen fanns det indikationer på att Ayari kunde vara på väg bort, men efter bland annat ett provspel med IFK Värnamo blev han kvar ytterligare ett år.



Sportsligt fortsatte han att leverera. Förra året noterades han för tio mål och två assist, medan han under årets säsong stod för elva mål och sex framspelningar och slutade högt upp i seriens poängliga.

Ayari återvände till sin moderklubb inför säsongen 2023 efter spel i Torns IF. Tidigare har han även representerat Malmö FF:s ungdomslag, Dalkurd och IFK Skövde.

Var Amir Ayari fortsätter sin karriär är ännu inte offentliggjort.



BK Olympic avslutade säsongen 2025 på en åttondeplats i Ettan Södra.