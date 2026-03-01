Officiellt: Bark klar för Jönköping Södra

Jönköpings Södra IF förstärker offensiven.

Adam Bark ansluter från Karlstad och har skrivit på ett avtal som sträcker sig över 2027.

Efter en stark säsong i Ettan Norra lämnar Adam Bark nu Karlstad för spel i Ettan Södra. Den 25-årige offensiva mittfältaren presenterades under dagen av Jönköpings Södra.

Bark anslöt till Karlstad inför förra säsongen från Örebro SK och stod för nio mål samt nio assist på 29 matcher. Insatserna har nu lett till en flytt söderut och ett flerårskontrakt med J-Södra som sträcker sig över 2027.

– Det känns bra att allt är klart. Jag har bara hört bra saker om både föreningen och staden. Det ska bli kul att spela framför supportrarna. Jag ser fram emot att köra igång nu, säger Bark till klubbens hemsida.

Sportchefen Dennis Jalmarsson är nöjd med nytillskottet.

– Det är riktigt kul att Adam ansluter till oss. Han kommer från en fin säsong i Karlstad och är en spelare som passar bra in i vårt sätt att spela fotboll. Vi tror att han kommer tillföra mycket till laget, säger han.

Enligt klubben är värvningen finansierad genom externa medel.