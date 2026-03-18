Officiellt: Edin Hamidovic klar för ny klubb
Edin Hamidovic är klar för Ettan-klubb.
Anfallaren har kritat på för Laholm FK.
Edin Hamidovic har lämnat Husqvarna för spel i Laholm FK. Anfallaren gjorde fyra mål på 15 matcher i Ettan Södra under hösten., varav två matcher var från start.
Nu meddelar Laholm via sina officiela kanaler att 32-åringen är klar för spel.
32-åringen har ett förflutet i klubbar som GAIS, Utsiktens BK och Jönköpings Södra IF.
