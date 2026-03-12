Officiellt: Käck klar för Sollentuna FK

Efter att ha brutit kontraktet med Örebro SK i vintras har Oskar Käck hittat en ny klubb.

22-åringen är nu officiellt klar för Sollentuna FK i Ettan Norra.

Foto: Bildbyrån



Oskar Käck spelade under den gångna säsongen tio matcher i superettan för Örebro SK, varav åtta från start.

Under sommaren lånades backen ut till Gefle där han fick speltid i Ettan Norra och noterades för en assist på 14 matcher under höstsäsongen.

I januari gick dock Örebro och Käck skilda vägar när kontraktet bröts i förtid. Nu står det klart att 22-åringen är klar för en återkomst i Sollentuna FK, vilket klubben meddelar på sin officiella hemsida.

– Det känns riktigt bra att vara tillbaka. Det är många bekanta ansikten runt klubben och jag har fått ett väldigt bra välkomnande av grabbarna. Truppen och ledarstaben ser väldigt bra ut, och att få spela hemma på Sollentunavallen igen känns såklart lite extra kul, säger Käck.

Även klubbens sportchef Poja Naderi är nöjd över värvningen.

– Klubben har saknat att ha Oskar här och vi är väldigt glada över att han är tillbaka. Vi får till oss en spelare som vid ung ålder samlat på sig mycket erfarenheter. Käck bidrar med sitt individuella försvarsspel och tycker även om att ta sig in i motståndarnas straffområde, säger han.