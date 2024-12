Officiellt: Mokédé har skrivit på för Gefle IF

Malik Mokédé lämnar Örebro SK som bosman och har nu skrivit på för Gefle IF.

Den 19-årige yttern ansluter till klubben efter att hans kontrakt med Örebro löper ut vid årsskiftet.



Mokédé, som anslöt till Örebro SK 2022, har nu skrivit på ett kontrakt med Gefle IF som sträcker sig fram till 2027. Detta bekräftar klubben på sin hemsida under torsdagen.



– Känslan är riktigt bra. Mina första intryck av klubben har varit väldigt lovande. Rawez (Lawan, huvudtränare) har sagt väldigt bra saker om föreningens nya satsning med unga spelare och en fotboll som stämmer bra överens med mina egenskaper som spelare, säger Mokédé till Gefles hemsida.

Gefles huvudtränare Rawez Lawan är också mycket nöjd med värvningen

– Vi får en skicklig spelare som är ett ständigt hot offensivt. Malik är som bäst ute på kanten med sin irrationella och dynamiska spelstil. Givetvis finns det saker att utveckla och förbättra och det är tanken med hela värvningen. Profilen med en ung kille med stor utvecklingspotential är mycket av det vi kommer att söka nu. Jag är mycket nöjd att landa det nu före säsongsstarten nästa år, säger huvudtränaren.

Gefle IF, som släppte till Superettan efter att ha slutat på 15:e plats, kommer nästa år att spela i Ettan Norra.