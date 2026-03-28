Officiellt: Öberg lämnar HTFF för Rosengård
Milian Öberg lämnar HFF efter en säsong.
Talangen fortsätter karriären i FC Rosengård.
Milian Öberg, 17, lämnar Hammarbys organisation efter bara ett år. Flyttlasset går vidare till FC Rosengård.
Yttern ansågs tidigare vara en av de mest lovande spelarna i Malmö FFs akademi. Inför förra säsongen valde han dock att lämna klubben, bland annat på grund av studiesituationen kopplad till MFF:s fotbollsutbildning.
I stället skrev han på för Hammarby och fick speltid i HTFF i Ettan. Där blev det två mål och en assist på 18 matcher under säsongen.
Öberg har även representerat Sveriges ungdomslandslag, med åtta mål på 29 framträdanden i P17- och P19-sammanhang.
Nu har han presenterats av Rosengård.
– Vi är glada över att kunna välkomna Milian till FC Rosengård, han är en lovande svensk talang med en riktigt spännande framtid, säger sportchef Marcus Oxe till klubbens hemsida.
