Officiellt: Vasalund värvar Bajrovic och Källman

Vasalunds IF förstärker truppen inför spel i Division 1.

Melvin Bajrovic och Liam Källman är klara för klubben.

Foto: Bildbyrån



Melvin Bajrovic, 24, ansluter närmast från Örebro SK, där han noterades för 26 framträdanden i superettan under förra säsongen. I januari bröts kontraktet och nu fortsätter karriären i Vasalund.

– Vi har följt honom länge och är väldigt nöjda med att få det här i hamn, säger sportchefen Azad Budak till klubbens hemsida.



Melvin Bajrovic själv:



– Jag är väldigt glad och tacksam över att vara klar för Vasalund. Jag kommer främst att bidra med min rutin från Ettan och min kvalitet som spelare, för att hjälpa laget att vinna så många matcher som möjligt i år.

Även ytterbacken Liam Källman, 20, förstärker laget. Han kommer från Hammarby TFF och ser flytten som ett steg i utvecklingen.

– Det känns väldigt bra att komma till Vasalund. Jag ser det som en lärorik möjlighet att komma till en ny miljö för min utveckling och jag ser verkligen fram emot att komma igång, säger han till hemsidan.