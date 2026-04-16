Pa Dembo Touray ny målvaktstränare i Lunds BK

Den tidigare Djurgårdskeepern Pa Dembo Touray har inlett en ny karriär vid sidlinjen.

46-åringen är klar som målvaktstränare i Lunds BK.

Pa Dembo Touray, som gjorde över 190 matcher och vann SM-guld med Djurgårdens IF, har tagit steget från spelare till tränare. Inför säsongen har han anslutit till Lunds BK som målvaktstränare.

– Jag har känt mig väldigt välkommen. Jag pratade först med Sasha över telefon och träffade sen både Igor och Sasha samtidigt och de var väldigt välkomnande. På min första träning träffade jag hela laget och jag kunde känna och se på deras ansikten att de alla var glada att jag är här, så det har varit jättekul, säger han till klubbens hemsida.

Han tror också att laget kan överraska i Ettan Södra. Med en trupp han håller högt och utan den största pressen på sig, menar Touray att Lunds BK kan bli en obehaglig motståndare under säsongen.