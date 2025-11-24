FCK vill investera i FC Rosengårds herrlag – kallar till möte

FC Köpenhamn vill klivan in i FC Rosengårds herrlag.

FCK:s mål med investeringen är att ta Rosengård till allsvenskan.

Det meddelar Rosengård.

FC Köpenhamn och Ettan-klubben FC Rosengård 1917 har sedan tidigare haft ett samarbete. Det har gått ut på att dela erfarenheter och utveckling av barn-fotboll i Malmö.

Nu vill FCK ta klivet in och investera i Rosengård. FCK:s ägare Parken Sport & Entertainment och Rosengårds huvudsponsor Danir vill investera i Malmöklubbens herrlag. Något Fotbollskanalen var först med att rapportera.

Rosengård kommer att ha ett medlemsmöte, under måndagskvällen, där det kommer att röstas om de vill bolagisera klubben eller inte.

”Den första delen av förslaget innefattar bildandet av ett IdrottsAB, dvs. överlåtelse av Föreningens elitfotbollsverksamhet (A-lag Herr), samt upplåtelse av Föreningens rätt att med A-lag Herr delta i Svenska Fotbollförbundets tävlingsverksamhet, till ett av Föreningen nybildat aktiebolag”, skriver Rosengård i ett pressmeddelande.

Klubben fortsätter:

”Den andra delen av förslaget innefattar överlåtelse av aktier i ovan nämnda IdrottsAB till ett av Danir AB och Parken Sport & Entertainment A/S gemensamt ägt bolag. Förslaget är att Föreningen efter genomförd aktieöverlåtelse kommer att inneha och kontrollera (i) 51,05 procent av rösterna samt 9,70 procent av de ekonomiska rättigheterna i IdrottsAB, eller (ii) annan av Svenska Fotbollförbundet godkänd fördelning av aktier och röster”

FC Rosengård 1917 slutade på en elfteplats i Ettan Södra den gångna säsongen.



