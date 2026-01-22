Agbonifo tröstmålade för Basel

Jeremy Agbonifo och hans Basel åkte på en tung förlust mot Red Bull Salzburg.

Lite glädjande för svensken var dock att han fick sätta dit bortalagets tröstmål.

Foto: Bildbyrån

Jeremy Agbonifo och hans FC Basel hade en jobbig kväll borta mot Red Bull Salzburg.

Redan efter 35 minuter så ledde hemmalaget med 3–0 och den ledningen skulle man inte tappa.

Kvällen var dock inte bara dyster för den svenske talangen, i den 56:e minuten fick han nämligen reducera och stätta dit ett tröstmål för sitt FC Basel.

Närmare än så kom dock inte gästerna i Österrike denna afton.

Kvällens fullträff var svenskens andra för säsongen och första i Europa League.