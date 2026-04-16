Aston Villa till semifinal i Europa League

Aston Villa är klara för semifinal i Europa League.

Då nådde Ollie Watkins en milstolpe i Villa-tröjan.

Anfallaren gjorde sitt 100:e mål.

Aston Villa slog Bologna med totalt 7-1. Det efter 3-1 i bortamötet och 4-0 på hemmaplan ikväll.



Ollie Watkins gav hemmalaget ledningen efter dryga kvarten, ett mål som innebar hans 100:e mål i Villa-tröjan.



Innan halvtid såg Buendia och Rogers till att laget gick in med 3-0 ledning i paus.



I matchens sista skede fastställde Konsa resultatet till 4-0.



I semifinalen ställs man mot seriekonkurrenterna Nottingham Forest som i sin tur slog FC Porto med 1-0 (totalt 2-1).





