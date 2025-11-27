Beskedet: Victor Edvardsen tillbaka efter skadan

Victor Edvardsen har dragits med en knäskada och tvingades till operation förra månaden.

Nu kommer beskedet att den svenske anfallaren är tillbaka.

Foto: Alamy

Victor Edvardsen har växt fram som en given anfallare i nederländska Go Ahead Eagles. I höstas åkte svensken på en knäskada, vilket tvingade honom till operation.

Inför Go Ahead Eagles match mot Stuttgart i Europa League kom beskedet att Edvardsen är tillbaka.

– Det är fantastiskt att vi får tillbaka några nyckelspelare som Jakob Breum och Victor Edvardsen. Det ger oss en offensiv drivkraft, sa tränaren Melvin Boel på en presskonferens.

Edvardsen noteras för ett mål och två assist på åtta matcher den här säsongen.

Matchen mellan Go Ahead Eagles och Stuttgart startar 21.00.