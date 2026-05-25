Förre lagkamratens Isak-profetia: ”Han kommer hitta rätt”

Alexander Isaks första år i Liverpool blev inte som någon hade tänkt sig.

Till nästa säsong tror dock hans gamla lagkamrat Nacho Monreal på islossning.

– Det är den klassiska ketchup-effekten, säger han till Rekatochklart.

Efter att ha värvats till Liverpool som Premier Leagues dyraste värvning genom alla tider har Alexander Isak haft en tuff första säsong i ”The Reds”.

Totalt sett har den svenske landslagsanfallaren, som dragits med stora skadebekymmer, spelat 22 matcher och gjort fyra mål. Det menar hans före detta lagkamrat Nacho Monreal grundar sig i flera olika saker.

– Det har självklart varit en tuff säsong för Isak. Först och främst var han egentligen inte en del av försäsongen i vare sig Liverpool eller Newcastle, och sedan var det ju en massa rykten kring hans situation, vilket alltid påverkar en spelare, säger den förra Real Sociedad-spelaren till Rekatochklart.

Monreal, som tillbringade lejonparten av sin karriär i Arsenal, Osasuna, Malaga och Real Sociedad, hävdar även att förväntningarna på Isak har varit mycket stora och att skadorna inte direkt har hjälpt honom infria dem.

”Han kommer att göra många mål nästa säsong”

– Liverpool betalade en stor summa pengar för Isak, och det innebär automatiskt en större press. Inledningen på säsongen var verkligen inte enkel för honom – och därefter har han också dragits med olika skador.

Till nästa säsong hoppas och tror Monreal att det kommer att vända för den 26-årige svensken.

– Han gjorde det fantastiskt bra i Newcastle, och vi minns alla hur många mål han gjorde där. Jag tror att han kommer att bli väldigt viktig för Liverpool i framtiden. I fotboll förväntar vi oss nästan att spelare ska leverera från dag ett, men jag är säker på att Isak kommer att hitta rätt och göra många mål nästa säsong, avslutar Monreal.

Nacho Monreal och Alexander Isak spelade med varandra mellan 2019 och 2022.