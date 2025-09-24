Malmö FF inleder Europa League-säsongen.

Under onsdagen kommer bulgariska Ludogorets på besök.

Här är allt du behöver veta om matchen.

Foto: Bildbyrån

Under onsdagskvällen går Malmö FF in i en ny Europa-säsong när den bulgariska storklubben PFC Ludogorets Razgrad tas emot i Europa League-premiären.

MFF, som åkte ur i Champions League-kvalet mot FC Köpenhamn, inleder EL-säsongen hemma på Eleda stadion. Efter Ludogorets hemma under onsdagen väntar tjeckiska Viktoria Plzeň, Dinamo Zagreb, Panathinaikos från Grekland, Premier League-klubben Nottingham Forest, Porto, Crvena Zvezda och Genk för den regerande svenska mästaren.

Arena: Eleda Stadion, Malmö

Datum: 24 september 2025

Avsparkstid: 21:00

Streamingplattform: Disney+

Var kan jag streama matchen mellan Malmö FF och Ludogorets?

Disney+ äger rättigheterna till samtliga matcher i både Europa League och Conference League. Via kanalen kan du streama alla Malmö FF:s matcher, inklusive onsdagens premiärmatch mot Ludogorets.

För att få åtkomst till matchen krävs det att du är prenumerant på Disney+.

Foto: Bildbyrån

Matchen kommenteras av Jesper Hussfelt och Jens Fjellström. Du kan även välja att se matchen med ”Supporterrösten”, där MFF-profilerna Kakan Hermansson och Josip Ladan kommenterar matchen.

Malmö FF mot Ludogorets – Vad kan man förvänta sig?

Malmö FF tog sig till Europa League-ligaspel efter playoff-seger mot SK Sigma Olomouc från Tjeckien med totalt 5–0. Champions League-kvalet slutade med fiasko för MFF:s del, efter storförlust mot ärkerivalen FC Köpenhamn.

MFF kommer senast från en hemmaförlust mot Djurgården (0–1) i allsvenskan och placerar sig på sjätteplats i den svenska ligan efter 24 omgångar. Senast Malmö vann en ligamatch var mot Halmstads BK den 16 augusti.

Malmö FF:s Europa League-trupp:

Johan Dahlin

Robin Olsen

Melker Ellborg

Joakim Persson

Johan Karlsson

Andrej Đurić

Martin Olsson

Jens Stryger

Pontus Jansson

Colin Rösler

Gabriel Busanello

Malte Frejd Pålsson

Oscar Lewicki

Otto Rosengren

Arnór Sigurdsson

Anders Christiansen

Salifou Soumah

Taha Ali

Lasse Berg Johnsen

Sead Hakšabanović

Adrian Skogmar

Hugo Bolin

Kenan Busuladzic

Emmanuel Ekong

Oliver Berg

Erik Botheim

Stefano Vecchia

Daníel Gudjohnsen



Ludogorets tog sig till Europa League-spel via playoff-seger mot Shkendija från Nordmakedonien. Storklubben är regerande mästare i den bulgariska högstaligan, och ligger på tredjeplats efter åtta omgångar av denna säsong.

Edvin Kurtulus, Ludogorets. Foto: Alamy

I Ludogorets spelar bland annat den tidigare Halmstad- och Hammarby-försvararen Edvin Kurtulus.

Så spelar Malmö FF i Europa League