Där kan du se Malmö FF mot Ludogorets i Europa League
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Malmö FF inleder Europa League-säsongen.
Under onsdagen kommer bulgariska Ludogorets på besök.
Här är allt du behöver veta om matchen.
Under onsdagskvällen går Malmö FF in i en ny Europa-säsong när den bulgariska storklubben PFC Ludogorets Razgrad tas emot i Europa League-premiären.
MFF, som åkte ur i Champions League-kvalet mot FC Köpenhamn, inleder EL-säsongen hemma på Eleda stadion. Efter Ludogorets hemma under onsdagen väntar tjeckiska Viktoria Plzeň, Dinamo Zagreb, Panathinaikos från Grekland, Premier League-klubben Nottingham Forest, Porto, Crvena Zvezda och Genk för den regerande svenska mästaren.
- Arena: Eleda Stadion, Malmö
- Datum: 24 september 2025
- Avsparkstid: 21:00
- Streamingplattform: Disney+
Var kan jag streama matchen mellan Malmö FF och Ludogorets?
Disney+ äger rättigheterna till samtliga matcher i både Europa League och Conference League. Via kanalen kan du streama alla Malmö FF:s matcher, inklusive onsdagens premiärmatch mot Ludogorets.
För att få åtkomst till matchen krävs det att du är prenumerant på Disney+.
Matchen kommenteras av Jesper Hussfelt och Jens Fjellström. Du kan även välja att se matchen med ”Supporterrösten”, där MFF-profilerna Kakan Hermansson och Josip Ladan kommenterar matchen.
Malmö FF mot Ludogorets – Vad kan man förvänta sig?
Malmö FF tog sig till Europa League-ligaspel efter playoff-seger mot SK Sigma Olomouc från Tjeckien med totalt 5–0. Champions League-kvalet slutade med fiasko för MFF:s del, efter storförlust mot ärkerivalen FC Köpenhamn.
MFF kommer senast från en hemmaförlust mot Djurgården (0–1) i allsvenskan och placerar sig på sjätteplats i den svenska ligan efter 24 omgångar. Senast Malmö vann en ligamatch var mot Halmstads BK den 16 augusti.
Malmö FF:s Europa League-trupp:
- Johan Dahlin
- Robin Olsen
- Melker Ellborg
- Joakim Persson
- Johan Karlsson
- Andrej Đurić
- Martin Olsson
- Jens Stryger
- Pontus Jansson
- Colin Rösler
- Gabriel Busanello
- Malte Frejd Pålsson
- Oscar Lewicki
- Otto Rosengren
- Arnór Sigurdsson
- Anders Christiansen
- Salifou Soumah
- Taha Ali
- Lasse Berg Johnsen
- Sead Hakšabanović
- Adrian Skogmar
- Hugo Bolin
- Kenan Busuladzic
- Emmanuel Ekong
- Oliver Berg
- Erik Botheim
- Stefano Vecchia
- Daníel Gudjohnsen
Ludogorets tog sig till Europa League-spel via playoff-seger mot Shkendija från Nordmakedonien. Storklubben är regerande mästare i den bulgariska högstaligan, och ligger på tredjeplats efter åtta omgångar av denna säsong.
I Ludogorets spelar bland annat den tidigare Halmstad- och Hammarby-försvararen Edvin Kurtulus.
Så spelar Malmö FF i Europa League
- Malmö FF – PFC Ludogorets Razgrad, 24 september
- Viktoria Plzeň – Malmö FF, 2 oktober
- Malmö FF – Dinamo Zagreb, 23 oktober
- Malmö FF – Panathinaikos, 6 november
- Nottingham Forest – Malmö FF, 27 november
- FC Porto – Malmö FF, 11 december
- Malmö FF – Crvena Zvezda, 22 januari
- KRC Genk – Malmö FF, 29 januari
Den här artikeln handlar om: