250920 Malmö FFs Pontus Jansson under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Malmö FF och Djurgården den 20 september 2025 i Malmö.
Foto: Bildbyrån

Där kan du se Malmö FF mot Ludogorets i Europa League

Malmö FF inleder Europa League-säsongen.
Under onsdagen kommer bulgariska Ludogorets på besök.
Här är allt du behöver veta om matchen.

Under onsdagskvällen går Malmö FF in i en ny Europa-säsong när den bulgariska storklubben PFC Ludogorets Razgrad tas emot i Europa League-premiären.

MFF, som åkte ur i Champions League-kvalet mot FC Köpenhamn, inleder EL-säsongen hemma på Eleda stadion. Efter Ludogorets hemma under onsdagen väntar tjeckiska Viktoria Plzeň, Dinamo Zagreb, Panathinaikos från Grekland, Premier League-klubben Nottingham Forest, Porto, Crvena Zvezda och Genk för den regerande svenska mästaren.

  • Arena: Eleda Stadion, Malmö
  • Datum: 24 september 2025
  • Avsparkstid: 21:00
  • Streamingplattform: Disney+

Var kan jag streama matchen mellan Malmö FF och Ludogorets?

Disney+ äger rättigheterna till samtliga matcher i både Europa League och Conference League. Via kanalen kan du streama alla Malmö FF:s matcher, inklusive onsdagens premiärmatch mot Ludogorets.

För att få åtkomst till matchen krävs det att du är prenumerant på Disney+.

Matchen kommenteras av Jesper Hussfelt och Jens Fjellström. Du kan även välja att se matchen med ”Supporterrösten”, där MFF-profilerna Kakan Hermansson och Josip Ladan kommenterar matchen.

Malmö FF mot Ludogorets – Vad kan man förvänta sig?

Malmö FF tog sig till Europa League-ligaspel efter playoff-seger mot SK Sigma Olomouc från Tjeckien med totalt 5–0. Champions League-kvalet slutade med fiasko för MFF:s del, efter storförlust mot ärkerivalen FC Köpenhamn.

MFF kommer senast från en hemmaförlust mot Djurgården (0–1) i allsvenskan och placerar sig på sjätteplats i den svenska ligan efter 24 omgångar. Senast Malmö vann en ligamatch var mot Halmstads BK den 16 augusti.

Malmö FF:s Europa League-trupp:

  • Johan Dahlin
  • Robin Olsen
  • Melker Ellborg
  • Joakim Persson
  • Johan Karlsson
  • Andrej Đurić
  • Martin Olsson
  • Jens Stryger
  • Pontus Jansson
  • Colin Rösler
  • Gabriel Busanello
  • Malte Frejd Pålsson
  • Oscar Lewicki
  • Otto Rosengren
  • Arnór Sigurdsson
  • Anders Christiansen
  • Salifou Soumah
  • Taha Ali
  • Lasse Berg Johnsen
  • Sead Hakšabanović
  • Adrian Skogmar
  • Hugo Bolin
  • Kenan Busuladzic
  • Emmanuel Ekong
  • Oliver Berg
  • Erik Botheim
  • Stefano Vecchia
  • Daníel Gudjohnsen

Ludogorets tog sig till Europa League-spel via playoff-seger mot Shkendija från Nordmakedonien. Storklubben är regerande mästare i den bulgariska högstaligan, och ligger på tredjeplats efter åtta omgångar av denna säsong.

I Ludogorets spelar bland annat den tidigare Halmstad- och Hammarby-försvararen Edvin Kurtulus.

Så spelar Malmö FF i Europa League

  • Malmö FF – PFC Ludogorets Razgrad, 24 september
  • Viktoria Plzeň – Malmö FF, 2 oktober
  • Malmö FF – Dinamo Zagreb, 23 oktober
  • Malmö FF – Panathinaikos, 6 november
  • Nottingham Forest – Malmö FF, 27 november
  • FC Porto – Malmö FF, 11 december
  • Malmö FF – Crvena Zvezda, 22 januari
  • KRC Genk – Malmö FF, 29 januari

